محافظة بغداد تخول وحداتها الادارية بتحديد سعر امبير المولدات في الصيف

2021/05/25 | 16:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تخويل وحداتها الادارية بتحديد سعر امبير المولدات في فصل الصيف، فيما اشارت الى سعيها لزيادة الحصة الوقودية للمولدات.وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الصحة والطاقة قيس الكلابي، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "محافظ بغداد محمد جابر العطا، عقد اجتماعا مع مديري الوحدات الادارية (القائممقاميون ومدراء النواحي) لبحث ملف الطاقة في العاصمة، وآلية عمل المولدات الحكومية والاهلية، استجابة لمعاناة المواطنين بهذا الخصوص"، مبينا ان "الاجتماع وضع عددا من الضوابط لمتابعة عمل اصحاب المولدات، لذلك فان المحافظة وبتوجيه من المحافظ، وجهت وحداتها الادارية بوضع التسعيرة المناسبة للأمبير، بشكل يتلاءم مع تجهيز الطاقة في المناطق التابعة لها، شرط ان لا يتجاوز سعر الامبير مع ما حددته المحافظة".واشار الكلابي الى ان "وزارة الكهرباء هي الجهة المسؤولة عن تجهيز الطاقة، وبالتالي فان ارتفاع مستوى التجهيز يقلل من مشكلات عمل المولدات، لاسيما فيما يتعلق بالتزام اصحاب المولدات بضوابط التشغيل"، لافتا الى ان "وزارة النفط هي الجهة المسؤولة عن تجهيز الوقود للمولدات، وان محافظة بغداد تسعى الى زيادة الحصة الوقودية للمولدات في فصل الصيف".وتابع معاون المحافظ ان "هناك بعض المناطق يختلف مستوى تجهيز الطاقة فيها مع المناطق الاخرى، لاسيما وان هناك مناطق تعاني من عدم استقرار الطاقة الكهربائية، اضافة الى مشكلات في التوزيع والنقل".

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