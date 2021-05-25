2021/05/25 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، استعداد إيران لإلغاء التأشيرات مع العراق بشرط استعداد بغداد للقيام بالخطوة ذاتها.وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، سيد رسول مهاجر، على هامش لقائه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بـ”شرط وحيد”..



إيران تؤكد استعدادها لإلغاء التأشيرات مع العراق المركز الخبري الوطني.

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