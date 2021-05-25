استهداف رتل للدعم اللوجستي اثناء مروره ضمن حدود طريق محافظة الديوانية السريع

2021/05/25 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

وفي هذا السياق أفاد مصدر أمني، باستهداف رتل دعم للتحالف الدولي يحمل معدات لوجستية بانفجار جنوبي العراق..



وقال المصدر إن الانفجار تم عبر عبوة ناسفة استهدف الرتل اثناء مروره ضمن حدود طريق محافظة الديوانية السريع..



مبينا ان التفجير لم يسفر عن إصابات.

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