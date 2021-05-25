خبير بايولوجي: العفن الاسود والابيض والاصفر تعتمد على نوع الاصابة بكورونا

2021/05/25 | 16:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه العالم تهديداً خطيراً جديداً، بعد ان اعلنت الهند عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا تتمثل بظهور أنواع من الفطريات (الأسود، الأبيض والأصفر)، وهو ما يشكل أرقاً جديداً لأن تلك الانواع تتسبب في موت الإنسان، كما حصل مع النجم سمير غانم الذي توفي الاسبوع الماضي.

وفي هذا الصدد بيّن الدكتور حيدر معتز محي الخبير في الشأن البايولوجي والفايروسات البيئية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان العفن الاسود والابيض والاصفر، هي مخلفات لفايروس كورونا تظهر عند الاشخاص المصابين بالفايروس، مشيرا الى ان هذه التسميات تأتي اما نتيجة انتشار، او الاعراض، التي تظهر عند المريض بعد اصابته بكوفيد-19.

واضاف، ان الانواع الثلاث من العفن تصيب العينين، منوها الى ان ظهور العفن الاسود، الابيض او الاصفر، تعتمد على نوع الاصابة ودرجاتها في جسم الانسان المصاب بفايروس كورونا، مستطردا بالقول: ان الاصابات الخفيفية والطفيفة بكورونا لا تتولد او تظهر عندهم اعراض اصابات بالعفن الاسود او النوعين الاخرين.

وأكد محي ان الحل الوحيد الذي امامنا في الوقت الحالي هو التوجه الى التطعيم باحد لقاحات فايروس كورونا، بالاضافة الى الالتزام بالاجراءات الوقائية من الفايروس عن طريق ارتداء الكمامات والالتزام بالاجراءات الوقائية الاخرى، مشددا على ضرورة وصول البلاد الى تطيعم نصف مجتمعي او ما يفوقه لتجاوز مرحلة الخطورة.

واعرب الخبير البايولوجي، عن اسفه كون اغلب المواطنين والى هذه اللحظة لا يعتقدون بوجود فايروس كورونا، وانهم غير واثقين من مأمومنية اللقاحات وفعاليتها، داعيا وسائل الاعلام كافة، لما لها اثر ايجابي على تغيير فكر المواطن، وتشجيعهم على تلقي احد لقاحات كورونا،

PUKmedia هاميار علي

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