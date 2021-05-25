القصف التركي يخلي ثالث قرية بدهوك

2021/05/25 | 16:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى قصف الطائرات والمدافع التركية العسكرية للقرى الحدودية بمحافظة دهوك بحجة وجود مقرات لكريلا حزب العمال الكوردستاني الى اخلاء قرية اخرى من سكانها، حيث ادى القصف الى اصابة شاب في المنطقة.

وقال مدير ناحية كاني ماسي سربست صبري لـ PUKmedia، انه بسبب قصف القرى التابعة لناحية كاني ماسي، قام سكان قرية (ادني) باخلاء منازلهم لحماية حياتهم من القصف التركي المتكرر.

واضاف صبري، ان شابا يدعى بيوار احمد اصيب بجروح بسبب القصف التركي وهو من سكنة قرية (دشيشي) كان يقوم بتنظيف بستانه، مشيرا الى انه تم تقديم العلاج اللازم له وحالته الصحية جيدة.

واوضح، ان ثلاث قرى يتم اخلاؤها حتى الان بسبب القصف التركي في حدود ناحية كاني ماسي منذ عدة ايام.

PUKmedia آنا دیدار

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