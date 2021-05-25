2021/05/25 | 16:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

الثلاثاء 25 مايو 2021 | 04:22 مساءً

| عدد القراءات : 1

قطع جسر باتجاه الخضراء والحشود تتجمع في التحرير

قطعت القوات الأمنية، جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.



وأحتشد المتظاهرون في الساحة مع استمرار التوافد اليها قادمين من مواقع أخرى في بغداد.



وخرج متظاهرون منذ صباح اليوم باحتجاجت شعبية مطالبة بكشف قتلة الناشطين المدنيين والاعلاميين.



وأعلنت خلية الإعلان الأمني في وقت سابق ان قوات حفظ النظام ألقت القبض على أربعة مندسين قرب ساحة التحرير صباح اليوم ولدى تفتيشهم تم العثور على أسلحة جارحة في حقائبهم واعترفوا بمحاولتهم اختراق الخطوط الامامية للتظاهرات واحداث حالة من الشغب والفوضى اثناء التظاهر.



وكان ناشطون مدنيون دعوا الى تظاهرات في العراق اليوم الثلاثاء احتجاجاً على استمرار مسلسل استهداف واغتيال الناشطين.



ومنذ الأسبوع الماضي، يتناقل مدونون منخرطون في الحراك الذي انطلق قبل سنتين، صورا لعدد من الصحافيين والناشطين الذين اغتيلوا على مدى الأشهر الماضية.



وفتحت وسم {من قتلني؟} شارك آلاف العراقيين على مواقع التواصل صور شبان وشابات قضوا اغتيالا برصاصا غدر في البلاد، وتحت جنح الظلام، مطالبين بمعرفة مصير التحقيقات في هذا الملف الذي طال عشرات الناشطين.



كما دعوا إلى المشاركة في تظاهرة واسعة الثلاثاء (25 آيار) دعما للحراك، ورفضا لحملات الترهيب والاغتيالات التي أطلت برأسها مجددا خلال الأيام الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع جسر باتجاه الخضراء والحشود تتجمع في التحرير) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع جسر باتجاه الخضراء والحشود تتجمع في التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).