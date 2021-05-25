2021/05/25 | 16:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المذيع الفرنسي برنارد مونتيال، إنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب قوله تحيا الجزائر في إحدى الحصص التلفزيونية.

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