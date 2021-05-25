المشكِّكون ودرس المقاومة البليغ.. - سعود قبيلات

2021/05/25 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_قبيلات مع الأسف، في بلادنا العربيَّة، كلّما اشتد الصّراع مع العدوّ الصّهيونيّ، فاشتدَّت معه الحاجة إلى الوحدة والتَّأكيد عليها والتَّمسّك بها، انبرى البعض إلى نبش أسباب الفرقة والانقسام، وتأجيجها، والإلحاح عليها.



بعضهم يفعل ذلك عن غفلة، وبعضهم الآخر يفعله عن سوء نيَّة.



لقد حدث هذا أثناء حرب تمّوز 2006، الَّتي شنَّها العدوّ الصَّهيونيّ على لبنان ودامت 34 يوماً، وحدث أيضاً إبّان الانتفاضة الفلسطيني ......





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