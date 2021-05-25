الطوطم..والطابو.. - محمد اسماعيل السراي

2021/05/25 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_اسماعيل_السراي جلس ابطال القصة , سكان ارض الطابو الزراعي ,والذين هم (لا ابطال ولانيله) -ولكني اقحمتهم –كأبطال- زورا وبهتانا , في هذه القصة , او الاقصوصة (التعبانه),, وهم كل من الاخ المجاهد صالح طربيزة والمجاهد رزاق العراكي (بتشديد الراء ,شدها واكربها حيل) ,وحازم مطوه ,وعنوكي ابو كذله ,وحسام اخو ابتسام(المو راحه) ,وانا معهم طبعا (آني شجابني بنصهم ما ادري؟)..جلسنا جميعا في قبو طوطمنا (الصكر), قبالة عرش (الصكر) ......





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