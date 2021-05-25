بغداد تخول وحداتها الادارية بتحديد سعر امبير المولدات خلال الصيف

2021/05/25 | 16:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خولت محافظة بغداد،اليوم الثلاثاء، وحداتها الادارية بتحديد سعر الامبير بالنسبة للمولدات، نظرا لاختلاف تجهيز الطاقة بين منطقة واخرى في فصل الصيف.

وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الصحة والطاقة، قيس الكلابي،في بيان صحفي، ان “إن محافظ بغداد محمد جابر العطا، عقد اجتماعا مع مديري الوحدات الادارية “القائممقاميون ومديرو النواحي” لبحث ملف الطاقة في العاصمة، وآلية عمل المولدات الحكومية والاهلية، استجابة لمعاناة المواطنين بهذا الخصوص”، مبينا “ان الاجتماع وضع عددا من الضوابط لمتابعة عمل اصحاب المولدات”.

واضاف ان” محافظة بغداد وبتوجيه من المحافظ، وجهت وحداتها الادارية بوضع التسعيرة المناسبة للأمبير، بشكل يتلاءم مع تجهيز الطاقة في المناطق التابعة لها، شرط ان لا يتجاوز سعر الامبير مع ما حددته المحافظة”.

واشار الكلابي الى ان” وزارة الكهرباء هي الجهة المسؤولة عن تجهيز الطاقة، وبالتالي فان ارتفاع مستوى التجهيز يقلل من مشكلات عمل المولدات، لاسيما فيما يتعلق بالتزام اصحاب المولدات بضوابط التشغيل”، لافتا الى “ان وزارة النفط هي الجهة المسؤولة عن تجهيز الوقود للمولدات، وان محافظة بغداد تسعى الى زيادة الحصة الوقودية للمولدات في فصل الصيف”.

واشار معاون المحافظ الى ان “هناك بعض المناطق يختلف مستوى تجهيز الطاقة فيها مع المناطق الاخرى، لاسيما وان هناك مناطق تعاني من عدم استقرار الطاقة الكهربائية، اضافة الى مشكلات في التوزيع والنقل”.

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