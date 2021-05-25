المالية النيابية توضح مدى تأثير زيادة اسعار النفط على الاقتصاد العراقي

2021/05/25 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار عضو اللجنة المالية النيابية جمال

كوجر، اليوم الثلاثاء، الى ابرز

الابواب التي يمكن توجيه الفائض المالي

اليها من فرق سعر برميل النفط عالميا.

وقال كوجر، ان "أسعار النفط عالميا في

هذه المرحلة تعتبر

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