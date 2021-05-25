2021/05/25 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد /المركز الخبري الوطني سجلت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، نحو 5 آلاف جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق.
وذكرت الوزارة، في موقفها الوبائي اليومي وتلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها سجلت “4938 إصابة جديدة بكورونا و27 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل نحو 5 آلاف إصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الوزارة، في موقفها الوبائي اليومي وتلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها سجلت “4938 إصابة جديدة بكورونا و27 […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تسجل نحو 5 آلاف إصابة بكورونا المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل نحو 5 آلاف إصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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