2021/05/25 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني سجلت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، نحو 5 آلاف جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في موقفها الوبائي اليومي وتلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها سجلت “4938 إصابة جديدة بكورونا و27 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تسجل نحو 5 آلاف إصابة بكورونا المركز الخبري الوطني.

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