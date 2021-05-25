صور جديدة من ساحة التحرير وسط بغداد: التوافد يستمر

2021/05/25 | 16:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تواصل حشود المتظاهرين، عصر الثلاثاء، التوافد نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين، في أحدث مشهد احتجاجي منذ بدء "جائحة" كورونا في البلاد.

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وبحسب صور حصل عليها "ناس" (25 ايار 2021)، فإن اعداد المتظاهرين بدأت تتزايد تحت نصب الحرية في ساحة التحرير، ورفع المتظاهرون صور الضحايا من الناشطين والصحفيين والمتظاهرين، بحضور عوائلهم.

وطالب المتظاهرون مجلس القضاء الأعلى بأخذ دوره بإنهاء الافلات من العقاب والكشف عن قتلة المتظاهرين وإعادة الأموال المسروقة والكشف عن الفاسدين.

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