المنتخب العراقي يودع تصفيات كأس العالم لكرة الصالات

2021/05/25 | 16:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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خسر المنتخب العراقي لكرة الصالات، الثلاثاء، أمام نظيره التايلندي، ضمن مباراة الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم.

وانتهت المباراة التي جرت في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت بغداد، على صالة خورفكان بمدينة الشارقة الإماراتية، بخسارة المنتخب العراقي 0-4.

وفقد المنتخب بهذه النتيجة التأهل الى نهائيات كأس العالم بعد ان خسر مباراتي الملحق امام نظيره التايلندي".

و خسر المنتخب مباراة الملحق الاولى امام تايلند 2-7 وكان لا خيار اليوم أمام منتخبنا الوطني سوى الفوز على تايلند في المباراة الحاسمة التي كانت الاخيرة ولكنه خسر مجددا".

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