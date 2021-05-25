2021/05/25 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | اشتباكات بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال بمناطق العمادية في دهوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | اشتباكات بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال بمناطق العمادية في دهوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | اشتباكات بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال بمناطق العمادية في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).