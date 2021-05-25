2021/05/25 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، وجود بطاقات انتخابية قصيرة الأمد لاستخدامها بشكل غير قانوني، فيما أشار الى ان المفوضية ستقاضي من يبث معلومات وهمية تسيء الى مصداقية إجراءاتها.

وقال الهنداوي في تصريحات صحفية، ان الحديث عن وجود بطاقات انتخابية الكترونية قصيرة الأمد يمكن استخدامها بشكل غير قانوني في الانتخابات المقبلة، مزاعم عارية عن الصحة.

واضاف ان مفوضية الانتخابات ستلاحق قضائيا كل من يبث أقوالا ومعلومات وهمية تسيء الى مصداقية إجراءاتها الرسمية، مشيرا الى ان أي مرشح يثبت تورطه باستخدام البطاقات الانتخابية بشكل غير قانوني يعرض نفسه لفقدان حقه الانتخابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي: لا وجود لبطاقات انتخابية قصيرة الأمد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي: لا وجود لبطاقات انتخابية قصيرة الأمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).