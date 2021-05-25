مفوضية الانتخابات والامم المتحدة تبحثان تحضيرات إجراء الإنتخابات

2021/05/25 | 16:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء، مع الأمم المتحدة التحضيرات لاجراء الانتخابات المبكرة في العراق.

وقالت المفوضية في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، ان رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، استقبل اليوم، في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ببغداد، نائبة الممثل الأممي الخاص في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير، بحضور عضو مجلس المفوضين د.أحلام الجابري.

واضاف البيان، ان الاجتماع بحث آخر التحضيرات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر 10 تشرين الأول 2021، وما تجريه كوادر المفوضية من استعدادات لتوزيع بطاقة الناخب البايومترية.

واشار البيان الى، ان القاضي جليل عدنان خلف أكد على ضرورة هذا التواصل المستمر مع بعثة الأمم المتحدة وإطلاعها على إجراءات مجلس المفوضين خطوة بخطوة.

من جهتها أشادت نائبة الممثل الأممي الخاص في العراق إنغيبيورغ، حسب البيان، بما تقوم به المفوضية حالياً، معتبرة ذلك بالعمل الكبير في فترة صعبة تحتاج من جميع المعنيين إلى الكثير من المؤازرة والدعم.

PUKmedia اعلام مفوضية الانتخابات

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