2021/05/25 | 16:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت قبل أيام تغريدة نقلاً عن موقع Vicearabia تقول إن "فلسطين قضية نسوية" لتتوالى الردود المستنكرة "لحصر" القضية الفلسطينية في الإطار النسوي، في إشارة مهمة وخطرة، في رأيي، إلى الرجعية النقدية والفلسفية التي يعيشها عالمنا العربي.

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