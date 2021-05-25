أحدث حصيلة عالمية .. ارتفاع وفيات كورونا الى نحو 3 ملايين و 500 ألف حالة

2021/05/25 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

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أظهرت أحدث حصيلة عالمية خاصة بضحايا فيروس كورونا ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء الى نحو ثلاثة ملايين وخمس مئة الف حالة في مختلف دول العالم.

البيانات العالمية الجديدة أشارت الى تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين وأربع مئة وخمسة وسبعين الف حالة وفاة منذ بدء ظهور الفيروس في الصين نهاية العام الفين وتسعة عشر، مؤكدة ارتفاع مجمل عدد الإصابات الى أكثر من مئة وسبعة وستين مليونا ومئة وسبع وتسعين إصابة، وهي احصائيات تستند الى المعلومات الصادرة عن الجهات الصحية في كل بلد، على الرغم من تأكيد منظمة الصحة العالمية بأن العدد الحقيقي للوفيات والاصابات أكبر من المعلن بكثير.

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