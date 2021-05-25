القوات الامنية تغلق ساحة الطيران وسط بغداد

2021/05/25 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلقت القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، في حديث صحفي، إن “القوات الأمنية، أقدمت اليوم الثلاثاء، على إغلاق ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، بسبب التظاهرات”.

وبدأ المئات من المتظاهرين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بالتجمع في وسط العاصمة بغداد.

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