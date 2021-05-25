متلبسا بالرشوة.. النزاهة تضبط منتحل صفة مدير عام في أحد الأجهزة الرقابية

2021/05/25 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الثلاثاء، ضبط شخصٍ ينتحل صفة مديرٍ

عامٍّ في أحد الأجهزة الرقابيَّة

مُتلبّساً بالرشوة؛ لقاء غلق ملفَّاتٍ

ادَّعى وجودها بحقِّ صاحب مُؤسَّسةٍ

أهليَّةٍ.

وذكرت دائرة

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