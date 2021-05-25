2021/05/25 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادرت العشرات من عائلات تنظيم داعش

الارهابي، اليوم الثلاثاء، مخيم الهول

شمال شرق سوريا باتجاه مخيم الجدعة في

أطراف محافظة نينوى العراقية.

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