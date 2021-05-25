المنتخب الوطني لكرة الصالات يخسر مباراته الثانية أمام نظيره التايلندي

2021/05/25 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

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خسر منتخبنا الوطني لكرة الصالات، اليوم الثلاثاء، مباراته الثانية أمام نظيره التايلندي بأربعة أهداف دون رد. وذكر بيان لاتحاد كرة القدم أن "منتخبنا الوطني لكرة الصالات خسر مباراته الثانية أمام نظيره المنتخب التايلندي بأربعة أهدافٍ من دون ردٍ في المباراة التي أقيمت في صالة خور فكان بمدينة الشارقة الإماراتية في إطار الملحق الآسيوي المؤهل الى نهائيات كأس العالم". وأضاف، أن "المنتخب فقد فرصة خطف بطاقة التأهل".

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