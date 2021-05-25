جريحان على الأقل بانفجار سيارة مفخخة قرب شارع الأطباء في قضاء حديثة

2021/05/25 | 17:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

جُرح شخصان على الأقل، عصر الثلاثاء، جراء انفجار عجلة مفخخة بالقرب من شارع الأطباء في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار.

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