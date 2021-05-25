بالفيديو: غضب واستياء يسيطر على عوائل ضحايا التظاهرات بسبب القضاء.. ماذا حصل؟

2021/05/25 | 17:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسلنا في بغداد، الثلاثاء، بان رئيس مجلس القضاء الاعلى طلب مقابلة مجموعة من عوائل ضحايا التظاهرات وعندما اجابوا دعوته وحضروا لمبنى القضاء تفاجأوا بعدم وجوده وإنما ممثل عنه فقط.

وقال المراسل نقلا عن عوائل الضحايا اليوم، (25 ايار 2021)، ان "نائب قائد عمليات بغداد ابلغنا بان رئيس مجلس القضاء، طلب مقابلة عوائل الشهداء، وعند وصولنا لمبنى القضاء اخبرنا بان رئيس المجلس غير موجود وترك ممثل عنه، مما دعا العوائل إلى مغادرة المبنى وعدم اجراء مقابلة مع شخص غيره".

وأضاف انه على اثر ذلك "عاد الوفد إلى ساحة النسور، وحاليا يتم مناقشة اجرائهم اللاحق بين الاعتصام في ساحة النسور او التوجه الى ساحة التحرير".

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