مصدر خاص ل”ايزيدي24″ : لن يتم عبور عوائل داعش من خلال قضاء سنجار 

2021/05/25 | 17:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار اكد مصدر خاص ل”ايزيدي24″ ان عوائل عناصر تنظيم داعش المقرر نقلهم من مخيم الهول الى مخيم الجدعة بمحافظة نينوى لن يمروا من قضاء سنجار بعد رفض لقائد فرقة ال20 عميد ركن حسن السيلاوي.تلقى موضوع نقل عوائل عناصر داعش الى محافظة نينوى رفض على المستوى السياسي و العسكري و الاجتماعي و بالإجماع …

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