2021/05/25 | 17:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت سيارة مفخخة اليوم الثلاثاء، في مدينة حديثة التابعة لمحافظة الانبار.

وقال مصدر في الحشد العشائري بالمحافظة لـ PUKmedia، رفض الكشف عن اسمه: ان سيارة مفخخة استهدفت مدنيين في شارع الاطباء بمدينة حديثة التابعة لمحافظة الانبار.

واضاف، ان الانفجار اسفر عن جرح 5 مواطنين بجروح متفاوتة، كحصيلة اولية، لافتا الى ان حالتهم الصحية مستقرة

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرحى بانفجار سيارة مفخخة في الانبار) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرحى بانفجار سيارة مفخخة في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).