سورجي: الإتحاد الوطني ملك للشهداء وذويهم

2021/05/25 | 17:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل نصرالله سورجي، عضو المجلس القيادي ومسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ للإتحاد الوطني الكوردستاني مجموعة من أحفاد وأبناء شهداء قضاء مخمور، وأكد ان الإتحاد الوطني الكوردستاني كان ومازال ملك لذووي الشهداء وأبنائهم.

وبحضور أعضاء وكوادر من المركز، رحب سورجي في كلمةٍ له بأبناء وأحفاد شهداء قضاء مخور، وأشار في كلمة له أن الإتحاد الوطني الكوردستاني كان ومازال منذ تأسيسه مُلكاً للشهداء وأبنائهم وذويهم، مفتخراً بذات الوقت بالتاريخ النضالي الذي سطره الإتحاد الوطني الكوردستاني بدماء شهدائه الأشاوس تحت قيادة الرئيس الراحل مام جلال، سواء كان في العمل السياسي أو الكفاح المسلح في الجبال.

وشدد سورجي ان واحدة من أكثر صفحات تاريخ الإتحاد الوطني الكوردستاني اشراقةً هي الخاصة بشهدائه والأبطال الذين كافحوا من أجل استقلال كوردستان وتحرير أراضيها من الأنظمة الديكتاتورية، ناهيك ان الإتحاد الوطني يمتلك أكبر قافلة من الشهداء في مسيرة النضال الكوردي، ولقضاء مخمور مساحة واسعة فيها.

وعلى هامش الزيارة، افتتح سورجي معرضاً لصور شهداء، في إشارة منه إلى وفاء الإتحاد الوطني الكوردستاني مع جميع الشهداء.

PUKmedia/ المكتب الإعلامي لمسؤول مركز تنظيمات قره جوغ

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