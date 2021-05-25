رئيس مجلس المفوضين يستقبل نائبة الممثل الأممي الخاص في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية

2021/05/25 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، اليوم الثلاثاء الموافق 25 أيار ٢٠٢١، في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ببغداد، نائبة الممثل الأممي الخاص في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، السيدة إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير, وحضر اللقاء عضو مجلس المفوضين د.أحلام الجابري.وبحث رئيس مجلس المفوضين مع السيدة إنغيبيورغ بشأن آخر التحضيرات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر 10 تشرين الأول 2021، وما تجريه كوادر المفوضية من استعدادات لتوزيع بطاقة الناخب البايومترية.وأكد القاضي جليل عدنان خلف على ضرورة هذا التواصل المستمر مع بعثة الأمم المتحدة وإطلاعها على إجراءات مجلس المفوضين خطوة بخطوة.من جهتها أشادت نائبة الممثل الأممي الخاص في العراق السيدة إنغيبيورغ بما تقوم به المفوضية حالياً، معتبرة ذلك بالعمل الكبير في فترة صعبة تحتاج من جميع المعنيين إلى الكثير من المؤازرة والدعم.

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