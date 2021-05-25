2021/05/25 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: انفجار سيارة مفخخة قرب شارع الأطباء في قضاء حديثة بالانبار.

– مراسل التغيير: إصابة ثلاثة اشخاص بانفجار سيارة مفخخة في سوق حديثة بالأنبار

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