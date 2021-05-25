من إسرائيل.. بلينكن يدعم حق الإسرائيليين والفلسطينيين في

2021/05/25 | 17:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، في تطورات وقف إطلاق وحق الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش بأمن وسلام.

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