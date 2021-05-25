الامن
الثلاثاء 25 مايو 2021 | 05:57 مساءً | عدد القراءات : 2
اصابة 4 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في الانبار
افاد مصدر امني، الثلاثاء، اصابة اربعة مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في الانبار.
وقال المصدر ان "سيارة مفخخة انفجرت في الشارع الثاني بمدينة حديثة ، اسفرت عن عنإصابة أربعة مدنيين".
واضاف، ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج، مبينا انهم في صحية جيدة".
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