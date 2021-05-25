القبض على متهم بالنصب والاحتيال في البصرة

2021/05/25 | 17:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة ،اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهم لقيامه بالنصب والاحتيال على مكاتب الصيرفة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، انه ” بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود شخص يقوم بالنصب والاحتيال على مكاتب الصيرفة، وبعد المراقبة والمتابعة تم تشكيل فريق عمل من مركز شرطة القبلة وبالاشتراك مع شعبة استخبارات القبلة تم القبض عليه”.

واضافت انه “تم ضبط بحوزته مستمسكات رسمية مزورة وبطاقة ماستر، حيث يقوم المتهم بسحب سلف مالية وتسليم المستمسكات المزورة”، موضحة انه ” تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

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