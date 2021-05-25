الإعلام الأمني بعد انفجار حديثة: ارتفاع حصيلة الجرحى

2021/05/25 | 18:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، الحصيلة الأولية لجرحى الانفجار الذي حدث في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار.

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وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 أيار 2021)، أن "عجلة مفخخة َ نوع "بيك اب" مركونة في "شارع الاطباء بقضاء حديثة في محافظة الأنبار" انفجرت، عصر اليوم الثلاثاء، مما ادى إصابة ١٠ مدنيين بجروح مختلفة، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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