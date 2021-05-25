محافظة عراقية تغلق جميع حدودها إلى إشعار آخر

2021/05/25 | 18:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإغلاق جميع مداخل محافظة كربلاء إلى إشعار آخر.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (25 ايار 2021)، انه في "الساعة 11400 بدأ قطع جميع مداخل كربلاء حتى إشعار آخر، تنفيذا لإجراءات أمنية جديدة في المحافظة".

وأوضح، ان "الدخول إلى المحافظة يكون عبر بطاقة السكن حصرا".

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