احباط عملية تفجير وسط مدينة الحلة

2021/05/25 | 18:12 - المصدر: NRT عربية

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ارشيف

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منذ 23 دقیقة

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أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الثلاثاء، عن ضبط دراجة نارية مفخخة وسط مدينة الحلة.

وقالت القيادة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (25 ايار 2021)، أن "معلومات استخبارية أفادت بوجود دراجة نارية رياضية (بطحة)، مركونة في ساحة ابن ادريس وسط مدينة الحلة، وبعد تفتيشها تبين أنها مفخخة."

واضافت أنه "تم العثور على قنبلتين يدويتين داخل الدراجة، إحداهما قنبلة دفاعية تم سحب مسمار الأمان منها وتأمينها بشريط لاصق، والثانية كانت في علبة بلاستيكية (سطل) مع مواد أخرى."

وأشارت إلى "رفع المواد المضبوطة من قبل مفارز مكافحة المتفجرات دون أي حادث."

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