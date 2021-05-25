الإعلام الأمني: إصابة 10 مدنيين بانفجار سوق حديثة

2021/05/25 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، إصابة 10 مدنيين بانفجار سوق حديثة. وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عجلة مفخخة َنوع "بيك اب" مركونة في "شارع الاطباء بقضاء حديثة في محافظة الأنبار" انفجرت عصر اليوم الثلاثاء، مما أدى الى إصابة 10 مدنيين بجروح مختلفة، كمعلومات أولية".

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