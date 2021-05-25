التقاعد العراقية: رفع مطالب المتظاهرين إلى مكتب رئيس الوزراء للنظر فيها

2021/05/25 | 18:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: التقى رئيس هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، أياد محمود هادي، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين أمام هيئة التقاعد الوطنية.وأكدت هيئة التقاعد الوطنية، في بيان لها، أنها مع المطالب المشروعة للمتظاهرين وفق الاستحقاقات القانونية، مبينة أن من المطالب …

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