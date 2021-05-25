اصابة 10 مدنيين بانفجار عجلة مفخخة في الانبار

2021/05/25 | 18:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، اصابة ١٠ مدنيين بجروح مختلفة، في انفجار عجلة مفخخة بمحافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان صحفي ، ان “عجلة مفخخة َ نوع “بيك اب” مركونة في “شارع الاطباء بقضاء حديثة في محافظة الأنبار، انفجرت عصر اليوم الثلاثاء، مما ادى إصابة ١٠ مدنيين بجروح مختلفة، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً”.

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