مشاهد فيديوية بعد هجوم قوات مكافحة الشغب على متظاهري ساحة التحرير

2021/05/25 | 18:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت مصادر متقاطعة تسجيل عدد من الإصابات في ساحة التحرير بعد هجوم مفاجئ شنته قوات مكافحة الشغب على المتظاهرين في ساحة التحرير بعد الساعة السادسة مساءً.

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ولم تؤكد أي جهة حتى الآن سقوط قتلى كما تحدث متظاهرون.

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