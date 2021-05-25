استنفار في بغداد تزامنا مع تصاعد حدة الاحتجاجات

2021/05/25 | 18:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، استنفار الشرطة الاتحادية جهودها الامنية والانسانية والخدمية لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين من قبل قطعاتها الماسكة في بغداد.

وقالت الخلية في بيان اليوم، (25 ايار 2021)، ان "الشرطة الاتحادية تستنفر جهودها الامنية والانسانية والخدمية لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين من قبل قطعاتها الماسكة في بغداد ، وبحضور ميداني لقائد قوات الشرطة الاتحادية وكافة القادة والامرين على رأس قطعاتهم لمنع اي محاولة للمساس بأمن المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف البيان، ان "جانب التعامل الانساني هو الحاضر بردود الفعل التي وثقناها لايصال رسالة الى كل من يحاول زرع التفرقة بين ابناء شعبنا الكريم".

وتشهد العاصمة بغداد، صدامات بين المحتجين والقوات الامنية التي تحاول فض تظاهراتهم في ساحة التحرير.

وأظهر تسجيل مصور حصل عليه موقع NRT اليوم، (25 ايار 2021)، حدوث مواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب من خلال رمي الحجارة على بعضهم.

وانطلقت منذ صباح اليوم تظاهرات كبيرة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بكشف عن قتلة المحتجين وتغيير النظام السياسي.

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