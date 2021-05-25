صدامات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الامنية وسط بغداد (فيديو)

2021/05/25 | 18:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشهد العاصمة بغداد، صدامات بين المحتجين والقوات الامنية التي تحاول فض تظاهراتهم في ساحة التحرير.

وأظهر تسجيل مصور حصل عليه موقع NRT اليوم، (25 ايار 2021)، حدوث مواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب من خلال رمي الحجارة على بعضهم.

وتشهد ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد منذ صباح اليوم تظاهرات كبيرة للمطالبة بكشف عن قتلة المحتجين وتغيير النظام السياسي.

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