2021/05/25 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الإعلام الأمني عن إصابة 10 مدنيين بانفجار عجلة مفخخة في الأنبار وهذه هي اللحظات الأولى بعد الانفجار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد اللحظات الأولى بعد انفجار سيارة مفخخة في الأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد اللحظات الأولى بعد انفجار سيارة مفخخة في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).