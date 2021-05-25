2021/05/25 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مراسل التغيير: انفجار سيارة مفخخة قرب شارع الأطباء في قضاء حديثة بالانبار.

– الإعلام الأمني تعلن إصابة 10 مدنيين بانفجار العجلة المفخخة في حديثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الإعلام الأمني تعلن إصابة 10 مدنيين بانفجار عجلة مفخخة في الأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الإعلام الأمني تعلن إصابة 10 مدنيين بانفجار عجلة مفخخة في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).