القوات الامنية تطلق قنابل دخانية لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير

2021/05/25 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد شهود عيان بان القوات الأمنية أطلقت قنبلتين صوتيتين قرب جسر الجمهورية بغية تفريق جموع المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد.

حيث أقدمت قوات مكافحة الشغب بإطلاق القنابل الدخانية وسط جموع المتظاهرين في ساحة التحرير مما دفعت المتظاهرين بالانسحاب إلى ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير وسط بغداد.

فيما أقدم متظاهرون بأضرام النار بإحدى الكرفانات التابعة لقوات مكافحة الشغب الموجودة في ساحة التحرير.

هذا وخرجت التظاهرات التنسيقية التشرينية بأماكن متعددة وسط العاصمة بغداد قادمين من عدة محافظات، حيث رفع الناشطون لافتات تطالب بالكشف عن قتلة الناشطين، عادين استيائهم من مماطلة الحكومة وعدم إيفائها بأي من وعودها السابقة، محذرين في الوقت ذاته من توسع الاحتجاجات في حال استمرار تجاهل تلك المطالب.

يذكر أن العاصمة بغداد و10 محافظات عراقية، تشهد تظاهرات بين فترة واخر منذ اب 2015 تنديداً بسوء الخدمات والفساد في المؤسسات الحكومية.

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