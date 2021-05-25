الإعلام الأمني تعلن إصابة 10 مدنيين بانفجار العجلة المفخخة في الأنبار

2021/05/25 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الإعلام الأمني=============انفجار عجلة مفخخة َ نوع "بيك اب" مركونة في "شارع الاطباء بقضاء حديثة في محافظة الأنبار" ، عصر اليوم الثلاثاء، مما ادى إصابة ١٠ مدنيين بجروح مختلفة، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.==============٢٥ آيار ٢٠٢١

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