2021/05/25 | 19:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لم يؤكد مصدر رسمي حتى الآن نبأ مقتل متظاهر في أحداث اقتحام ساحة التحرير على يد قوات مكافحة الشغب، فيما أكد مراسل "ناس" أن القوات فتحت نيران بنادقها بشكل غزير.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

واطلع "ناس" على مشاهد قاسية تظهر نقل مصاب تغطي الدماء رأسه بالكامل، فيما يستمر تساقط الجرحى في محيط ساحة التحرير.

وقال متظاهرون إنه وفور بلوغ الساعة السادسة مساءً، تحركت قوات الشغب بشكل مفاجئ وهاجمت المتظاهرين، بالحجارة ثم بقنابل الغاز والقنابل الصوتية وصولاً إلى استخدام الرصاص.

وطالب متظاهرون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنقاذ الأوضاع مع تصاعد الإصابات، فيما تناقل آخرون صوراً تظهر تجوال سيارات مدنية قرب جانب القوات الأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نداءات لإنقاذ الوضع في التحرير: إطلاق رصاص وتداول مشاهد قاسية للضحايا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نداءات لإنقاذ الوضع في التحرير: إطلاق رصاص وتداول مشاهد قاسية للضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).