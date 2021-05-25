السعودية تطلق الرؤية التصميمية لـ(رحلة عبر الزمن)

2021/05/25 | 19:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأطلق ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ، الرؤية التصميمية لـ"رحلة عبر الزمن"، التي تُعد أول مُخطط رئيسي في إطار تطوير العلا.ويمثل مخطط رحلة عبر الزمن استثمارا في مجتمع العلا، حيث يحسن من جودة الحياة؛ عبر تطوير البنية التحتية، ويعيد إحياء وتأهيل واحة العلا الثقافية لتحقيق اقتصاد وتنمية مستدامة.ويقدم مخطط رحلة عبر الزمن حلولا مبتكرة للتخطيط الحضري، تُوازن بين الطبيعة والآثار والإرث الثقافي ومتطلبات التنمية المستدامة.هذا وتشمل الرؤية التصميمية "رحلة عبر الزمن" أكبر مبادرة لإحياء وتأهيل الواحات الثقافية والطبيعية بشكل مستدام في العالم.ويتضمن مُخطط رحلة عبر الزمن خمس مراكز ثقافية، يوفر كل منها تجربة سكنية وسياحية متكاملة، وخيارات متنوعة من منتجعات الضيافة العالمية.وأول هذه المراكز الثقافية "واحة البلدة القديمة"، التي تعد القلب النابض لمجتمع العلا الثقافي والإبداعي والطبيعي. وتعد "واحة دادان" ثاني مراكز مخطط رحلة عبر الزمن، والذي سيكون حلقة الوصل مع العالم، في مجال أبحاث علوم الآثار لدراسة وفهم الإرث الحضاري لأكثر من 7000 عام من تاريخ العلا.ومن بين المراكز الثقافية أيضا، نجد "واحة جبل عكمة"، التي تمنح تجربة ثرية في مكتبة مفتوحة غنية بالنقوش الأثرية، ومتحف وحدائق البخور، والمزارع والمسارات الطبيعية.ورابع هذه المراكز "الواحة النبطية"، التي تناغم الطبيعة مع فن الهندسة المعمارية المستوحى من الحضارة النبطية؛ لتشكّل وجهة للضيافة والفنون والترفيه والفروسية.وأخيرا، "مدينة الحجر الأثرية"، وهي أول موقع سعودي مُدرج على لائحة ‫اليونسكو للتراث العالمي، وسط لوحة طبيعية من الإرث الحضاري النبطي.

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