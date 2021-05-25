2021/05/25 | 19:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اجتمعت لجنة المجلس التنسيقي العراقي-السعودي، اليوم الثلاثاء، في منفذ عرعر الحدودي لمناقشة عدة ملفات.وقال بيان لوزارة النقل تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “لجنة المجلس التنسيقي العراقي-السعودي اجتمعت في منفذ عرعر الحدودي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة المجلس التنسيقي العراقي-السعودي تجتمع في منفذ عرعر المركز الخبري الوطني.

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