عاجل | قوات حفظ القانون تسيطر على ساحة التحرير بعد انسحاب المتظاهرين إلى ساحة الطيران وشارع السعدون

2021/05/25 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– مراسل التغيير: مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

– مراسلنا: القوات الأمنية حاولت حصر تواجد المتظاهرين في حديقة الأمة وبعض المتظاهرين ردوا على ذلك برشقها بالحجارة.

– مراسل التغيير: هناك عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الامنية في ساحه التحرير.

– قوات حفظ القانون تحاول ابعاد المتظاهرين عن المطعم التركي وساحة التحرير.

– المحتجون يضرمون النار في “كرفانات” قوات مكافحة الشغب بساحة التحرير.

– تعزيزات أمنية تصل الى ساحة التحرير لمنع المتظاهرين من الوصول إلى جسر الجمهورية.

– قائد الشرطة الاتحادية يشدد على القوات الأمنية بعدم الاحتكاك بالمتظاهرين.

– قوات حفظ القانون تسيطر على ساحة التحرير بعد انسحاب المتظاهرين إلى ساحة الطيران وشارع السعدون.

– قائد الشرطة الاتحادية يشدد على القوات الأمنية بعدم الاحتكاك بالمتظاهرين.

– قوات حفظ القانون تسيطر على ساحة التحرير بعد وصول التعزيزات الامنية.

– سقوط شهيد نتيجة اصابته بالرصاص الحي في ساحة التحرير.

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